Strefezza al Como: colpo in chiusura per la Serie B

Il Como non vuole più scendere da lassù. Secondo posto in Serie B, +1 dai playoff e l’obiettivo di tornare in A senza passare dagli spareggi. La proprietà è solida, ambiziosa e anche sul mercato di gennaio si sta muovendo in quella direzione. La dirigenza sta chiudendo un colpo importante per la Serie B, che va ad aggiungere qualità all’attacco di Fabregas.



STREFEZZA AL COMO: I DETTAGLI - Dal Lecce è in arrivo Gabriel Strefezza, giocatore sul quale il Como c’era da tempo e da qualche giorno stava stringendo per superare la concorrenza. Ora le parti sono davvero vicine, mancano solo gli ultimi aspetti da sistemare ma a meno di clamorosi colpi di scena l’operazione si dovrebbe fare: Strefezza verso il Como a titolo definitivo per 5 milioni di euro. Affare in chiusura.



CHI È ALESSANDRO LUCCI, L’AGENTE DI STREFEZZA



I NUMERI DI STREFEZZA - Strefezza ha vissuto una prima parte di stagione complicata a Lecce: dopo le prestazioni importanti dell’anno scorso è finito indietro nelle gerarchie di D’Aversa, l’allenatore gli preferiva altri giocatori e il brasiliano finiva anche in panchina. Quest’anno in campionato ha totalizzato 19 presenze - 13 da titolare - e un gol segnato su rigore contro la Salernitana, oltre alla rete in Coppa Italia contro il Parma.



CHI VOLEVA STREFEZZA - Il giocatore gestito dalla World Soccer Agency sentiva che era arrivato il momento di cambiare aria e insieme al suo agente ha iniziato a guardarsi intorno. In Serie A c’erano stati dei sondaggi da parte di Fiorentina e Bologna, ma entrambi i club non sono riusciti a sbloccare in tempo altre situazioni legate al possibile arrivo di Strefezza e così ha preso corpo l’ipotesi Como. Le parti stavano lavorando da giorni e grazie anche al lavoro degli agenti è stato trovato un accordo. Ora mancano gli ultimi dettagli prima del semaforo verde per le visite mediche e la firma sul contratto. Il Como che punta alla Serie A sta per chiudere il colpo Strefezza