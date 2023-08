Il Sudtirol ha ufficializzato l'acquisto di Giuseppe Cuomo, in arrivo dal Crotone. Il difensore va a prendere il posto di Curto, destinato al Como.



"L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società FC Crotone i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Cuomo. Il difensore, 25enne ha firmato un contatto triennale con il club biancorosso, con scadenza prevista il 30 giugno 2026.



Nato a Vico Equense in provincia di Napoli il 2 febbraio 1998, 190 centimetri per 79 kg di peso forma, Giuseppe Cuomo è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Nocerina, nel 2014 passa al Crotone con cui debutta fra i professionisti il 12 marzo 2017 subentrando nei minuti finali dell'incontro di Serie A perso 3-0 contro il Napoli. Nel gennaio 2018 viene ceduto in prestito al Rende, dove si ritaglia un ruolo da titolare al centro della difesa giocando 14 incontri in Serie C."