Un raggio di sole dopo il grande gelo: PPTV (la tv di Suning, proprietaria anche dell’Inter) riprenderà a trasmettere le gare del campionato italiano in Cina a seguito dell’accordo ponte raggiunto con IMG. Questa la notizia di giornata appresa da Calciomercato.com, un buon segnale anche per i vertici di viale della Liberazione, che da giorni mediavano con Zhang affinché potesse risolvere il problema.



Si tratta di un accordo ponte e non definitivo. PPTV ha versato parte degli arretrati nelle casse di IMG, che ha così provveduto a riattivare il segnale. Tra le parti prosegue la trattativa, alla ricerca dell’intesa definitiva. Almeno questa è la speranza.