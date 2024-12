Getty Images

Oggi si è riunito a Losanna in Svizzera il comitato esecutivo dell'in calendario mercoledì 13 agosto 2025. La partita metterà di fronte le vincitrici di Champions ed Europa League.L'ultima edizione giocata a Varsavia in Polonia lo scorso mercoledì 14 agosto 2024 è stata vinta dagli spagnoli del Real Madrid allenati da Carlo Ancelotti, che hanno battuto l'Atalanta di Gian Piero Gasperini per 2-0 grazie ai gol del centrocampista uruguaiano Federico Valverde e dell'attaccante francese Kylian Mbappé.

. L'ex Stadio Friuli, inaugurato nel 1976 e ristrutturato tra il 2013 e il 2016, è di proprietà dell'Udinese della famiglia Pozzo. Classificato nella categoria 3 Uefa, ha 25132 posti a sedere tutti al coperto. Dal 2018 il terreno di gioco è in erba ibrida (mista naturale-sintetico).- Lo Stadio Friuli di Udine è stato designato come sede della Supercoppa UEFA 2025 il 13 agosto 2025.