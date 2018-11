Manca ancora l'ufficialità, ma a due mesi circa dalla disputa della Supercoppa Italiana 2018 (che si disputerà nel 2019) l'intesta sulla data finale sembra finalmente essere stata trovata e la sfida che vedrà frapporsi la Juventus e il Milan si giocherà il 16 gennaio 2019 a Gedda in Arabia Saudita.



Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi negli uffici della Lega si incontreranno i rappresentanti tra le due società per confermare alla General Sports Authority, l'ente governativo responsabile per lo sport in Arabia Saudita che l'accordo è stato raggiunto.



La data originale del 12 gennaio è stata scartata in quanto è il giorno dell'impegno della nazionale saudita contro il Libano e non si volevano sovrapposizioni. Lo slittamento costringerà Milan e Juve ad anticipare la data degli ottavi di Coppa Italia proprio il 12 gennaio.



La scelta della data è stata anche mirata al riempimento dei 60mila posti del King Abdullah Sports City Stadium. Il premio che si spartiranno i due club, infatti, sarà di circa 7 milioni di euro.