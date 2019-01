La Supercoppa italiana ha ottenuto ieri sera un grande successo anche in televisione, con oltre 10 milioni di telespettatori collegati per seguire i minuti finali della partita, quando quasi il 40% dei televisori accesi in Italia era sintonizzato sul match trasmesso da Rai 1 in diretta da Jeddah. La gara di Supercoppa italiana è il miglior ascolto stagionale per incontri tra club trasmessi in chiaro. "Il dato degli ascolti ci soddisfa molto - ha commentato il Presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè -, è la testimonianza che il calcio è sempre molto seguito in tv e che i tifosi italiani hanno guardato con interesse fino alla fine la sfida tra Juventus e Milan".