. Il presidente dele dell', durante la riunione UEFA, ha commentato l'incontro con, amministratore della(società che porta avanti il progetto): "Purtroppo, come abbiamo visto ieri nel nostro incontro con A22, forse diventa A23 o A24, un nuovo marchio ogni anno, alcune persone continuano a provare a riscrivere la storia e dividere il calcio con presentazioni di PR e power-point.", riporta Calcioefinanza.it.- "Si parla di Nadal e Federer. Ho una piccola esperienza nel tennis da ex giocatore. Lasciate che vi dica che Rafael e Roger sono due dei più grandi atleti nella storia di questo sport. Questo non è perché hanno giocato insieme tutto il tempo. È perché hanno lavorato così duramente. Ogni partita era importante, qualunque sia la classifica contro cui stavano giocando.. Hanno difeso la famiglia del tennis. Per favore, non usate i loro grandi nomi per giustificare i loro fallimenti".- "Il futuro del calcio europeo deve tener conto degli interessi di tutte le parti interessate. Tutti i campionati, tutti i club, le federazioni nazionali, i tifosi e tutte le comunità che hanno bisogno del nostro aiuto. In particolare, dobbiamo pensare di più ai tifosi . All’incontro di ieri, la voce dei gruppi di tifosi è stata ascoltata forte e chiara. Hanno parlato con il cuore. L’interesse personale non ha posto nel calcio. E sono totalmente d’accordo. Non abbiamo nemmeno bisogno di demolire le cose per riformarli. Possiamo apportare un grande cambiamento positivo dall’interno del sistema: l’UEFA e l’ECA lo hanno già dimostrato l’anno scorso".- "Abbiamo sentito che la Champions League non è abbastanza emozionante e che il calcio europeo è completamente rotto. Ma loro continuano a giocare i tornei (riferito a Madrid, Barça e Juventus, ndr), non capisco. La scorsa settimana, nel caso del mio club, la vincitrice del girone è stata decisa all’ultimo minuto: complimenti al Benfica, meritato vincitore. E tutte le squadre del girone D avrebbero potuto essere le prime o le ultime del girone, ma a quanto pare non è abbastanza entusiasmante e loro hanno la soluzione. Dicono che la Champions League non sia abbastanza competitiva.".