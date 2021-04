Enrico Mentana, direttore del tg di LA7, dice la sua sulla Superlega: "Partite come Spezia-Inter o Milan-Sassuolo fanno ben capire perfino ai più invasati che il calcio è un'altra cosa rispetto alla Playstation proprio perché permette di sognare e giocarsela anche a chi non fa parte dell'aristocrazia dei grandi club. Chiedete a Claudio Ranieri, l'unico ad aver allenato quattro delle dodici big della fantasmatica Super League, quale è stato il suo campionato più bello. Se amate il calcio la risposta la sapete già, quello del trionfo col Leicester. Sono le imprese che rendono lo sport imprevedibile e per questo bellissimo, oltre che sempre contendibile".