Szczesny: "Ho perso la mia battaglia col fumo, non fate come me. Non sono un politico, quindi lo ammetto"

Federico Targetti

21 minuti fa



Wojciech Szczesny, portiere del Barcellona ex Juventus e Arsenal, ha parlato a ESPN soffermandosi anche su un suo vizio, quello del fumo:



"Ci sono alcuni aspetti del gioco in cui credo di poter essere un esempio perfetto per i giovani o, in realtà, per i miei compagni di squadra. Ma, a proposito del fumo, per favore non seguitemi e non fatelo. Ho perso la battaglia. Quando ero molto giovane ho creato un'abitudine che è molto negativa per me, e so che lo è. Ci perdo e basta. Quindi, per chiunque stia guardando: non fate quello che ho fatto io".



Il polacco ha risposto ancora a chi gli ha chiesto come mai sia così brutalmente onesto: "Perché non sono un politico. Se mi fai una domanda, ti rispondo nel modo più onesto possibile: sì, fumo. Sai, ci sono cose di cui preferirei non parlare. L'argomento che abbiamo menzionato, preferirei non parlarne".