Futuro in Italia per Talisca. L'attaccante che ha salutato il Besiktas per tornare al Benfica, visto che i turchi non hanno esercitato il diritto di riscatto, è pronto a dire addio anche al Portogallo. Come riporta Fanatik, il suo futuro sarà in Italia. Questa la confidenza fatta dal classe '94 ai suoi ex compagni: "Credo che ci siano tutte le condizioni per un mio passaggio alla Roma. In Turchia ho passato due anni bellissimi ma è arrivato il momento di una nuova esperienza: la mia carriera proseguirà in Italia". 20 gol e 8 assist in stagione: Monchi si sta muovendo per l'attaccante brasiliano.