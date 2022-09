Marco Tardelli, ex giocatore della Juventus e della Nazionale, e attuale commentatore, ai microfoni Rai parla della crisi dei bianconeri: "Io non sono d’accordo sul fatto che una squadra debba andare a chiedere scusa alla curva, secondo me ha fatto quello che poteva. I problemi sono altri, a cominciare dalla società e dalla preparazione atletica della squadra. Allegri rischia? No, perché se va via lui devono andare via tutti quelli che lo hanno scelto".