Intervenuto alla Domenica Sportiva, l'ex calciatore, Marco Tardelli, ha espresso la propria opinione in merito all'Inter di Simone Inzaghi.



"Skriniar ormai è una punta, lo trovi sempre in area e fa gol, anche Bastoni adesso. E' una squadra che gioca con grande serenità, non hanno paura di sbagliare: Brozovic ha fatto due errori che non faceva da anni, ma ha continuato a giocare. Ha avuto problemi perché Sarri ha messo bene la squadra che andava ad aggredire all'inizio".