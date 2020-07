"Scudetto alla Juve? Credo che avrebbero dovuto scrivere 36, alle volte bisogna avere un po’ più di memoria. Non lo dico per polemica, anche perché sono amico di Andrea Agnelli. Solo che al suo posto non sarei orgoglioso di quel periodo storico". Aveva parlato così, qualche giorno fa, Massimo Moratti, alimentando la polemica sul numero di scudetti bianconeri. In risposta, nelle scorse ore, ecco le parole di Marco Tardelli, ex centrocampista juventino, che a 90° Notte Gol, su Rai 2, ha dichiarato: "Bisogna smetterla con queste critiche, la Juve ha vinto quel che ha vinto sul campo. Io credo che ognuno può decidere di mettere quello che vuole, poi verrà giudicato nel bene o nel male, non credo sia una cosa importante".