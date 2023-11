ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport:per tutte le cose che ho imparato. Mi chiamava alle 2 di notte: 'Stai dormendo?'. 'È successo qualcosa?' rispondevo, e lui parlava per delle mezze ore.Dicevano dell'Albania. L'unico suo rapporto con l'Albania ha a che fare con il compleanno dei miei 40 anni. Organizzai una festa a Tirana e lo invitai. Lui non poté venire perché aveva un impegno di lavoro, ma per rispetto si presentò il giorno dopo".- "Scelta mia o di Lotito, che importa? Hanno detto che mi aveva mandato via, bugie., gli andava bene di cambiare percorso, interlocutore e fare altro. Un anno fa, a inizio stagione, gli anticipai che a giugno avrei chiuso, che quella appena cominciata sarebbe stata l'ultima. Chiesi solo di uscire con onore, con dignità. Così è stato. Come per un matrimonio che si consuma naturalmente"., sapevo tanto e volevo che fosse lui ad allenare la Lazio. Prima della penultima partita dello scorso campionato, a Empoli, volle parlarmi. Siamo stati insieme tre, quattro ore. Ha usato parole di miele, di cuore, spero, mi ha riconosciuto un sacco di meriti.Ho avuto modo di apprezzarne il carattere, le capacità tecniche, l'onestà, appunto, la qualità umana. Stefano è sincero. Mi dispiacque l'esonero il secondo anno, lui stesso ha ammesso che è stato il dolore professionale più forte, gli piacevano l'ambiente e il progetto, un grande progetto. Per sua stessa ammissione, soffrì di meno quando fu costretto a lasciare la Fiorentina e l'Inter. L'eventuale affiancamento diDiciotto, o forse vent'anni insieme. Credo che le nostre mogli ci conoscano meno bene. Un rapporto profondo, il nostro. Simone lo trovai nel 2009 al campo, allenava i Giovanissimi nazionali, pensai che avrebbe fatto una splendida carriera e lo dissi anche., il mio primo acquisto. Sono molto legato a Cristian, da affetto autentico, un uomo onesto, perbene. Mi hanno rimproverato? Si sottovaluta la complessità dell'inserimento di uno straniero in una nuova dimensione di squadra, alcuni faticano più di altri. Spesso è una questione di dettagli. Ma Vavro e Muriqi hanno subìto il calcio di Sarri, ma prima di andare via l'hanno voluto salutare e abbracciare. Ricordo che Maurizio mi disse: 'Sono stato a Napoli, ad alcuni ho dato la vita, mai nessuno mi ha rispettato come questi due ragazzi'.? Io sono testardo, quando credo in un giocatore non mollo di un centimetro. Inzaghi mi diede del matto, quando lo vide, eppure ci ha tanto aiutato.Le tentai tutte. Fu solo questo il motivo. Ragazzo eccezionale, Olivier. Quell'anno avevamo un grande attacco con Immobile, Correa e Caicedo".- "Quando stabilì il record di gol, gli dissi 'Ciro, ti renderai conto di quello che hai fatto soltanto quando tutto sarà finito'. Luidi chi gli sta intorno. Qualche anno fa visse un periodo simile, io lo caricavo con una battuta, sempre la stessa: 'Chiama Ciro e manda a casa suo cugino'. Il centravanti della Lazio è un ruolo pesante, ma ho una stima illimitata nei suoi confronti, solo la sua onestà gli farà capire quando sarà il momento di chiudere".- "Questa lunga storia è il mio orgoglio.I medici mi suggerirono di allontanarmi, di pensare a me stesso e a salvare la pelle. Niente, non sono mai uscito, non ho mai voluto staccare. Per fortunaLa nostra coreografia nell'ultimo derby era emozionante. Mourinho alla Roma? Del calcio non mi sorprende più niente e nessuno.