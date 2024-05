Taremi in gol su rigore, Inzaghi lo accoglie: 'Giocatore importante, contenti di allungare il parco attaccanti'

37 minuti fa



Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a Dazn dopo la sconfitta col Sassuolo: durante l'intervento, ha visionato il rigore realizzato da Mehdi Taremi in Chaves-Porto 0-3 e ha parlato in questi termini dell'attaccante iraniano, che arriverà in estate a parametro zero:



“Giocatore importante, ha fatto tante partite in Champions, in Europa, ha segnato tanti gol e siamo contenuti di poter allungare il parco attaccanti. Saremo una rosa più lunga rispetto a quest’anno”.



Taremi firmerà un triennale con l'Inter e partirà dietro Lautaro e Thuram nella stagione della difesa del 20esimo titolo di campioni d'Italia.