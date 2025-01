Tebas: "Caso Dani Olmo? Tragicommedia, il CSD vuole smantellare la Liga. Real Madrid in silenzio, dov'è finito?"

AFP via Getty Images

Nel corso della giornata di ieri,che sono già tornati a disposizione di Hansi Flick per la Supercoppa Spagnola che il club catalano sta disputando in Arabia Saudita.E in questa situazione,, presidente de La Liga, ha rilasciato un comunicato sul proprio ufficiale X: “Capitolo 1 di questa: una velocità insolita che non ha dato origine né alla Liga né alla RFEF.: ignorare le decisioni precedenti sia della CSD che dei tribunali.: questa decisione dimostra una profonda mancanza di conoscenza su come vengono gestiti i visti pregressi e le licenze quasi definitive.

Non ci sono accordi preventivi in ​​queste istituzioni? Inoltre non si parla mai degli articoli del regolamento RFEF che impedivano la concessione delle licenze ai giocatori, che è la chiave della questione e non il controllo economico., dove si elogia il controllo economico della Liga. Questo controllo, ammirato in tutto il mondo, è stato fondamentale per salvare numerosi club storici dalla rovina e raggiungere una competizione integrata dentro e fuori dal campo.

- e in particolare il suo presidente, dando le opportune istruzioni -