"Non mi pento e non mi dimetto". Claudio Ranieri ha allontanato così le voci sull'addio immediato alla Roma dopo il tracollo interno contro il Napoli, ma la parola fine sulla questione sembra tutt'altro che scritta. E' quanto scrive l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, spiegando come la delusione del tecnico di fronte alla situazione in casa giallorossa e l'incapacità del gruppo di reagire potrebbero convincere Ranieri a prendere la decisione di lasciare in caso di nuovo tracollo. Uno scenario che la società capitolina proverà a evitare in ogni modo per evitare lo sfascio totale: il ritorno di Di Francesco è impraticabile, un'altra soluzione tampone rischierebbe di far terminare la stagione in modo indecoroso e con Ranieri si chiuderebbe ogni possibilità anche di proseguire il rapporto la prossima stagione con il ruolo di direttore tecnico.



SPUNTA GATTUSO - Tensione per il presente, ma anche il futuro della panchina è un rebus. Si allontana Sarri, scrive il Corsport, per la Roma restano in pista le candidature di Gasperini e Giampaolo, ma spunta anche una terza strada: c'è anche chi sponsorizza il nome di Gennaro Gattuso, che a fine stagione potrebbe lasciare il Milan.