El que no juegue con gusto en el @acmilan no sabe de fútbol @GmaHappymilan! #TúDecides — Theo Hernandez (@TheoHernandez) February 11, 2020

, terzino del, risponde su Twitter alle domande dei followers. Queste le parole del numero 19 rossonero a proposito di Maldini: "Maldini mi ha scelto ma nessuna pressione, solo orgoglio e responsabilità. Paolo è uno specchio in cui guardare. Giocare sullo stesso campo in cui giocava lui è una grande motivazione per fare del mio meglio".- "Se penso che il Milan possa raggiungere presto la vetta d'Europa? Indubbiamente", accompagnando il tutto con la foto di Maldini che alza la Champions a Manchester. "- "Il Milan è un grande club. I suoi colori mi hanno fatto innamorare. Milano? E' divertente, ed è bello in cui le persone mi hanno ricevuto".