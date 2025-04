Theo Hernandez nel 3-4-3 può tornare grande: no all’Arabia, vuole restare al Milan anche senza rinnovo

Un tuffo nel passato. Nella sfida contro l’Udinese dello scorso venerdì sera. Coronata anche con il quarto centro stagionale. Un gol alla Theo Hernandez, con una conclusione di straordinaria potenza al termine di una cavalcata dove ha sprigionato tutta la potenza del suo motore.- Qualcuno obietterà che l’Udinese era in modalità amichevole estiva, che una giocata seppur bellissima non cancella una stagione dove è stato spesso protagonista in negativo ma Theo Hernandez ha ribadito un concetto chiaro: quando sta bene mentalmente e fisicamente resta un top player assoluto, tra i migliori al mondo.per ritrovare compattezza difensiva e la migliore versione dell’esterno francese.

Si è scritto e parlato tanto del futuro di Theo Hernández sottovalutando due aspetti:e quale strategia adottare. In un senso o nell’altro.L’agente di Theo aspetta la nomina del nuovo direttore sportivo e una nuova convocazione dal Milan non escludendo di rimanere a Milano anche senza rinnovo del contratto.

