Non più compagni di squadra, ma ancora amici. Approfittando di un giorno di riposo, Theo Hernandez è volato in Sardegna. Lì, a Porto Cervo, ha rivisto e salutato Gigio Donnarumma, fresco di firma col Psg e attualmente in vacanza dopo la vittoria a Euro2020. "Felice di averti rivisto mi hermanito" è il commento del terzino francese.