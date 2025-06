Inter su Fabregas: oggi confronto con il Como a Londra

Getty e Calciomercato.com

INTER: CHI SARA' IL PROSSIMO ALLENATORE

L'vuole ripartire e vuole farlo subito. L'eraè andata in archivio e per i nerazzurri non c'è tempo da perdere, si cerca un nuovo allenatore che possa guidare la squadra già al Mondiale per Club e il casting è aperto. Roberto De Zerbi prima, Cristian Chivu e Patrick Vieira poi i nomi emersi. Ma il nome in cima alla lista di Marotta e Ausilio è quello di: primi contatti avviati, in attesa del confronto con il Como.Ieri è arrivata l'ufficialità della separazione con Inzaghi, il tecnico piacentino ha lasciato dopo quattro anni per accasarsi all'Al-Hilal, che ha messo sul piatto un contratto biennale da 26 milioni di euro a stagione. Dalla riunione fiume della dirigenza nerazzurra è emerso il profilo del catalano come nome giusto per avviare un nuovo ciclo. I primi passi erano già stato mossi alcuni giorni fa, ora nuovi contatti per capire se ci siano margini con il Como. La volontà dell'Inter d'altronde è chiara, provare a risolvere la questione in tempi brevi, e in questo senso la giornata di oggi può essere importante.

- Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport,, dopo il contatto a distanza di ieri tra Cesc Fabregas e i vertici dell'Inter. Il catalano ora è a Londra, dove ha casa dai tempi dell'Arsenal, e nella capitale inglese c'è anche il proprietario del Comoper un convegno. L'occasione per approfondire la questione con un confronto diretto tra le parti, Fabregas è attratto dal progetto dell'Inter che resta in attesa.Vanno poi ricordati due fattori da non sottovalutare: i rapporti tra Inter e Como sono buoni, ma ad oggi Suwarso ha già chiuso la porta nelle scorse settimane a Bayer Leverkusen, Lipsia e Roma; inoltre Fabregas non è solo allenatore ma è socio di un progetto più ampio sulle rive del Lago sa che a si crescerà ancora, con richieste future esaurite per intero come testimonia anche il contratto pronto in caso di permanenza con aumento dello stipendio da 1 a 5 milioni.

- L'Inter attende per capire se Fabregas si libererà dal Como, che nel frattempo valuta anche i possibili sostituti in caso di addio. Qualche nome è già emerso, a partire dafino ai profili di