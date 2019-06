Tonali non si cede. Massimo Cellino, patron del Brescia, ha parlato ai giornalisti presenti in Lega del centrocampista classe 2000: "Non lo cedo, non vendiamo nessuno, dobbiamo rinforzarci. Magnani del Sassuolo? Non lo conosco, fatemi una domanda di riserva. Non compro i nomi che si leggono sui giornali. Balotelli? Il Brescia ha un presidente diverso, adesso li pago io i conti. Honda? Preferisco Ktm. Sorrentino? Ho già dato. Stadio? In stallo, domani è una giornata importante. Morosini? Deve fare meglio, rimarrà con noi. L'abbiamo pagato dei bei soldini, resta al Brescia. Quelli sotto contratto li teniamo tutti. Offerte di Tonali? Non le ho viste. Comunque non ascolto proposte, i giocatori che voglio tenere li tengo, me lo posso permettere. Abbiamo bisogno di giocatori, non di venderli. Anche se dovesse arrivare un'offerta folle. Ricordate, i soldi non giocano".