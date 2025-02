AFP via Getty Images

Toni durissimo sulla Juventus: "Ho visto una squadra mentalmente morta. Ai tifosi non frega niente dei giovani"

L'ex attaccante Luca Toni, presente per Prime Video al Philips Stadion di Eindhoven per commentare il ritorno del playoff di Champions League tra il PSV e la Juventus, con i bianconeri eliminati, ha così parlato dopo il match: "Di solito la Juve non sbaglia le partite importanti. Oggi è stato errato l'atteggiamento, non ho visto la rabbia e la cattiveria. Fisicamente quelli del PSV andavano il doppio, è mancato qualche giocatore che prendesse per mano gli altri. Ho visto una squadra morta mentalmente, tranne per il palo di Vlahovic che poteva mettere tutti in pista. Ma il PSV ha assolutamente meritato, uno dei migliori in campo è stato Di Gregorio. I giovani? Ai tifosi non frega nulla, vogliono vincere".