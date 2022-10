. De Rossi ha firmato con la Spal, è il sesto campione del mondo in Serie B; cambio di panchina anche in casa Verona, dove Diego Lopez è il favorito per diventare il nuovo allenatore gialloblù. Poi? Le ultime di campo in casa Inter e Napoli che mercoledì giocheranno rispettivamente contro Barcellona e Ajax e le cifre dell'accordo Atletico Madrid-Barcellona per Griezmann.