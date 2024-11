Torino, allarme Ilic dalla Serbia. Il ct: "Infortunio al ginocchio contro la Juventus"

Getty Images

Preoccupazione in casa, perché dopo i problemi alla caviglia dici sono guai anche perAd annunciarlo è stato il ct serboin persona. In questa finestra per le nazionali, la Serbia sarà impegnata controin: venerdì 15 novembre 2024 (ore 20.45) contro gli elvetici, lunedì 18 novembre 2024 contro gli scandinavi (ore 20.45).- Così Stojkovic in conferenza stampa sulle condizioni di Ilic: "Ha giocato la partita contro la Juventus e. Per questo è stato lasciato fuori dalla lista".

- Stojkovic ha parlato poi anche degli attaccanti, il centravanti del Milan Luka Jovic e quello della Juventus Dusan Vlahovic: "Jovic è fra i giocatori che si uniranno alla squadra, ma a causa del suo infortunio precedente è in dubbio per le prossime due partite. Comunque, devo sottolineare il ritorno di Vlahovic, che è un grande vantaggio per noi".- Infine, Stojkovic si sofferma anche sui fratelli Milinkovic-Savic, il portiere del Torino Vanja e l'ex Lazio Sergej: "Ho parlato con Sergej tre volte negli ultimi 15 giorni,: non sarà a disposizione per il prossimo periodo. Fra di noi non c'è alcun problema, semplicemente non è pronto psicologicamente per giocare con la nazionale. Suo fratello Vanja mi ha detto che si è infortunato, anche se ha giocato col Torino. Farà delle terapie. Per questo non è stato convocato".