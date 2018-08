Per Critianl'esordio in questa nuova serie A non è certo stata fortunato: dopo circa una ventina di minuti di Inter-Torino il terzino argentino è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di una distorsione al ginocchio destro. Il difensore ha poi dovuto abbandonare lo stadio di San Siro in stampelle."Ora è tempo di recuperare. Adesso devo lavorare più duramente di prima per tornare più forte - ha scritto Ansaldi su Instagram - voglio ringraziare tutti per i messaggi e per le belle parole. Che Dio vi benedica!!!".