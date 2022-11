C'è un problema riguardo al rinnovo di contratto di Ola Aina: il terzino nigeriano è in scadenza con il Torino ma non ha ancora trovato l'accordo per il prolungamento del proprio contratto.



A complicare l'arrivo della fumata bianca c'è l'interesse di alcune società inglesi nei confronti di Aina: il terzino sta infatti valutando l'ipotesi di tornare in Inghilterra nel prossimo futuro e, di conseguenza, di lasciare il Torino.