Tra i giocatori seguiti dal Torino per rinforzare il reparto offensivo, nel caso in cui Andrea Belotti non dovesse rinnovare il contratto, c'è il centravanti dell'Olympique Marsiglia Arkadiusz Milik.

Riportare in Italia l'attaccante polacco non sarà però affatto semplice, soprattutto per il Torino: il problema principale è legato all'alto stipendio percepito dal giocatore ritenuto fuori budget dalla società granata. Per arrivare alla corte di Ivan Juric, Milik dovrebbe ridursi lo stipendio.