Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, è alla ricerca di rinforzi per il mercato di gennaio. Alla squadra di Ivan Juric servono rinforzi in diversi reparti, dal centrocampo all'attacco, e il dt sta cercando innesti in giro del mondo.



C'è però un limite che Vagnati è tenuto a rispettare: per questa stagione il Torino non potrà acquistare altri calciatori extracomunitari provenienti da squadre straniere avendo già esaurito tutti gli slot disponibili da regolamento.