Urbano Cairo, presidente del Torino, parla di Walter Mazzarri, allenatore dei granata, a gazzetta.it: "Non voglio dire a che cosa puntiamo, andando avanti in questo modo faremo certamente bene perché la squadra è cresciuta e non prendiamo gol ormai da sei partite. Abbiamo battuto quello che era il record di tutti i tempi del Toro. È una squadra che sta facendo punti, che si sta posizionando bene. Poi quello che faremo, dove arriveremo, oggi è difficile dirlo. Se continuiamo con questa compattezza, con questa voglia di vincere, che si è dimostrata in queste ultime gare, certamente faremo delle buone cose. Mazzarri? Non è che avesse bisogno di rilanciarsi. È un grande allenatore. Ha fatto cose egregie in tutta la sua carriera. Quest’anno ha posto le basi con un ritiro fatto bene e una campagna acquisti fatta insieme a lui per fare una squadra di buonissima qualità".