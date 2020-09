A margine del Festival della TV e dei nuovi media, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha fatto il punto sul mercato della società granata e ha parlato anche della trattativa con l'Arsenal per Lucas Torreira. "​E’ un ottimo giocatore ma non è l’unico a cui stiamo pensando. Non è che Giampaolo mi chieda così insistentemente di lui" ha dichiarato.



"Ci sono altri nomi ma non diciamo chi stiamo seguendo - ha proseguito - Abbiamo fatto le tre cose a cui Giampaolo teneva cioè i tre giocatori che abbiamo preso (Rodriguez, Vojvoda e Linetty ndr) e il tecnico poi ha fatto giocare come play Rincon”.