Il 3-0 rifilato al Chievo Verona la scorsa domenica ha permesso al Torino di ottenere la quinta vittoria consecutiva tra le mura amiche. Prima dei gialloblù i granata avevano battuto l'Empoli, sempre per 3-0, l'Inter, l'Udinese (entrambe per 1-0) e l'Atalanta (2-0) il finale: una serie di cinque successi consecutivi in casa in serie A al Toro non si vedevano addirittura dalla stagione 1984/1985.



In quella stagione la squadra allenata da Eugenio Bersellini sconfisse di fila la Sampdoria, il Catania, l'Inter, l'Avellino e il Genoa e terminò il campionato al quinto posto che, all'epoca, non bastò per qualificarsi a una coppa europea.