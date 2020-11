Dopo aver eliminato il Lecce e la Virtus Entella, il Torino in Coppa Italia dovrà ora vedersela contro il Milan negli ottavi di finale: la partita, a eliminazione diretta, si giocherà a San Siro. Nel caso in cui la compagine granata dovesse riuscire a qualificarsi per il turno successivo se la dovrà vedere con la vincente di Fiorentina-Inter.



Sono già stati sorteggiati i campi degli eventuali quarti di finale: nel caso fosse l'Inter l'avversaria del Torino si giocherà al Meazza, nel caso in cui fosse la Fiorentina la partita verrà disputata all'Olimpico Grande Torino.