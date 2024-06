Getty Images

Torino, il piano per Pobega

59 minuti fa

Tommaso Pobega è (di nuovo) nel mirino del Torino. Il centrocampista aveva visto la maglia granata due stagioni fa, quando era arrivato in prestito dal Milan, squadra che è ancora titolare del suo cartellino. Il dt granata Davide Vagnati non ha smesso di stimarlo, ha provato a riportalo sotto la Mole l'anno successivo, senza però riuscirci: ora è pronto a fare un nuovo tentativo per dare quantità e qualità al centrocampo granata.



Pobega è reduce da una stagione travagliata, in cui hanno pesato anche alcuni infortuni che non gli hanno permesso di avere la continuità necessaria. Ora al Milan inizia un nuovo ciclo con un nuovo allenatore, Fonseca, che dovrà valutare i vari giocatori tra cui appunto Pobega: il Torino resta però alla finestra pronto a cogliere l'eventuale occasione e a prendere il centrocampista nel caso in cui la società rossonera dovesse metterlo sul mercato.