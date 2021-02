Armando Izzo era uno dei giocatori che in estate il Torino ha cercato di cedere in ogni modo, perché non ritenuto adatto per la linea difensiva a quattro di Marco Giampaolo. Ora il numero 5 è tornato a essere una pedina fondamentale della retroguardia granata e un suo addio a fine anno è tutt'altro che scontato.



Con l'arrivo di Davide Nicola sulla panchina granata, Izzo è tornato a essere una pedina fondamentale della squadra granata: se l'allenatore dovesse essere confermato anche per la prossima stagione, il numero 5 potrebbe rimanere.