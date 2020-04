Jens Stryger Larsen non è l'unico calciatore dell'Udinese a essere finito nel mirino del Torino. La società granata sta seguendo con grande interesse anche Seko Fofana, centrocampista che anche nel recente passato era stato seguito con attenzione dal club di Urbano Cairo.



A frenare la trattativa per l'eventuale passaggio di Fofana al Torino sono però sempre state le richieste economiche del club friulano e, anche la prossima estate, molto dipenderà proprio dalla cifra richiesta dall'Udinese per il cartellino del centrocampista franco-ivoriano.