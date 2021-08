Tra i vari rinforzi che Ivan Juric sta attendendo per il suo Torino c'è anche un difensore centrale: il dt Davide Vagnati sta seguendo diversi giocatori, tra questi c'è anche Omar Colley della Sampdoria.



Il centrale gambiano per caratteristiche è considerato il rinforzo ideale come centrale nella difesa a tre dell'allenatore croato, Vagnati deve però riuscire a convincere la società blucerchiata a cedere Colley con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto.