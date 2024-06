Torino, Pinamonti si propone

Getty Images

Dopo la stagione terminata con la retrocessione del Sassuolo in Serie B,sta ora cercando una nuova squadra per poter essere ancora protagonista in Serie A. Il procuratore dell'attaccante,, lo ha proposto anche al: "Mi dispiace per la retrocessione del Sassuolo, ma a oggi il mio obiettivo è tenere Pinamonti in A e stiamo già lavorando in questa direzione. Gli estimatori non mancano, bisogna solo trovare l'incastro giusto per soddisfare tutte le parti".Al momento però la trattativa tra le due società non è iniziata, anche per la valutazione che il Sassuolo fa del giocatore: per il centravanti il club neroverdi chiede al momento 25 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta dalla società granata. Il dt del Torino,, a prescindere dall'affare Pinamonti è comunque alla ricerca di una prima punta che possa alternarsi ao, in caso di necessità, giocare anche al fianco del colombiano.

A queste cifre però sembra improbabile che la pista che porta a Pinamonti possa scaldarsi ma appare più probabile che il Torino viri su un altro attaccante.