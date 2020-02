Sono tre i calciatori del Torino che contro il Napoli, sabato sera, dovranno fare attenzione a non ricevere cartellini gialli se non vorranno poi saltare per squalifica la partita successiva: il portiere Salvatore Sirigu, il difensore Armando Izzo e il centrocampista Sasa Lukic.



C'è una particolarità per quanto riguarda i cartellini gialli collezionati fino a questo momento da Sirigu: tutte le ammonizioni sono state per proteste, mai per un fallo su un avversario.