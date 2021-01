che significa che è tornato a parare tutto, anche ciò che per altri portieri è difficilmente prendibile., questo vuol dire che dalle sue parti molto difficilmente si passa e in più il Torino può contare su qualche gol dalle sue sortite offensive., sin dal primo giorno che ha indossato la maglia granata non ha mai lesinato impegno e grinta, oltre che gol e assist.La squadra apatica, con poca voglia di lottare e sudare vista contro il Bologna nelle ultime due partite si è trasformata e, anche se non sarà brillante e bellissima da vedere, è tornata a dare l’impressione di essere affamata e tosta (caratteristiche aveva due stagioni fa, quando sotto la guida diiuscì a chiudere il campionato al settimo posto).e sepuò ora restare saldo sulla propria panchina è proprio per questo motivo: l’espressione quasi commossa del tecnico dopo la rete del 2-0 al Tardini la dice lunga su quanto se la sia vista brutta nelle scorse settimane., viene per esempio da domandarsi perché Izzo non sia stato fatto giocare di più, perché Giampaolo abbia voluto inizialmente rinunciare a un difensore con queste qualità, soprattutto dopo essere passato in pianta stabile alla difesa a tre.nelle ultime due partite e i risultati ottenuti: