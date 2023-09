Non ha segnato, ha giocato poco più di un’ora e deve ancora trovare la migliore condizione fisica: eppure si è già visto quantopossa essere importante per il. Nche la squadra granata ha anche pagato a caro prezzo in certe partite trovandosi a giocare senza un attaccante di ruolo:Nei minuti avuti a disposizione contro il Genoa, Zapata ha già fatto vedere quello che è in grado di fare, ha mostrato l’apporto che può dare alla squadra. Protegge palla, lotta e spesso vince i duelli con i difensori avversari, sa anche dialogare bene con i compagni. E’ mancato il gol ma si può star tranquilli che arriveranno anche quelli, è solo questione di tempo. Nel frattempo ci ha pensatoa regalare la prima vittoria in campionato al Torino con una magia al 94’, quando ormai la partita sembrava destinata ad andare agli archivi sullo 0-0.Oltre a Zapata, l’altra bella novità della partita contro il Genoa è stata proprio la rete a tempo scaduto: negli ultimi due anni il Torino aveva perso una marea di punti nel recupero, facendosi rimontare o superare, mai era riuscito invece a vincere una gara proprio in quella che veniva chiamata zona Cesarini. Anche per questo erano in pochi a credere, quando il recupero è cominciato, che quello 0-0 sarebbe cambiato a favore dei granata. Poi Radonjic si è inventato una gran giocata con dribbling secco sue conclusione precisa e potente da posizione angolatissima regalando il primo successo al Torino e il primo sorriso a Zapata.