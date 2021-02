Errori, papere, una serie di gol del tutto evitabili che sono costati alparecchi punti. Eppure, nonostante tutto,che, negli anni, ha dimostrato di essere tra i migliori d’Europa e non solo della serie A. Nelle scorse tre stagioni ha garantito con le sue parate numerosi punti, mettendoci lo zampino (anzi, le mani) dietro al settimo posto del 2019 e alla salvezza dello scorso anno: nello sport, possono però capitare dei periodi storti, stagioni balorde in cui nulla va nel verso giusto.Va inoltre considerato che se si ha compito è quello di difendere la porta, inevitabilmente gli errori diventano più evidenti e anche più pesanti. Dei passaggi sbagliati o dei cross che terminano direttamente sul fondo ci si dimentica in fretta, basta una nuova azione e l’errore finisce nel dimenticatoio., anche perché sul banco degli imputati andrebbe messa l’intera fase difensiva del Torino: la partita contro l’Atalanta ne è la dimostrazione. Vero che in almeno due dei tre gol messi a segno dai bergamaschi ha delle responsabilità anche il portiere, altrettanto vero che in tutti tre i casi la difesa granata è stata tutto fuorché perfetta.Sirigu deve ritrovare dentro di sé la serenità che sembra aver perduto e in campo ha bisogno di maggiore aiuto da parte dei compagni: solo così potrà tornare la saracinesca che siamo abituati a vedere.per raggiungere l’obiettivo della salvezza.