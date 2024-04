Tottenham-Arsenal: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Torna ilsi affrontano per la, una super sfida che mette in palio punti pesantissimi.Da una parte gli Spurs di Ange Postecoglou, quinti in classifica, sono a caccia di un piazzamento in Champions League nell'appassionante duello a distanza con l'Aston Villa. Dall'altra i Gunners di Mikel Arteta, in piena lotta per il titolo con Manchester City e Liverpool.Formazioni, canale tv e diretta streaming: tutto quello che c'è da sapere su Tottenham-Arsenal.

PARTITA: Tottenham-Arsenal
DATA: domenica 28 aprile 2024
ORARIO: 15:00
CANALE TV: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)
STREAMING: NOW, Sky Go

Tottenham-Arsenal si gioca domenica 28 aprile 2024, il calcio d'inizio è fissato alle ore 15 italiane. Si gioca al Tottenham Hotspur Stadium di Londra.

La partita tra Tottenham e Arsenal sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport 4K (canale numero 213).

- Tottenham-Arsenal sarà visibile anche in diretta streaming su NOW e Sky Go.- La telecronaca Sky di Tottenham-Arsenal è affidata a Massimo Marianella.- Postecoglou si affida al tridente Kulusevski-Maddison-Werner alle spalle di Son, attenzione però a Richarlison tornato a disposizione come Pedro Porro. Arteta risponde con Gabriel Jesus nel tridente con Saka e Trossard.: Vicario; Emerson Royal, Romero, Van de Ven, Davies; Bissouma, Sarr; Kulusevski, Maddison, Werner; Son.. Postecoglou.

: Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Havertz, Rice, Odegaard; Saka, Gabriel Jesus, Trossard.. Arteta.