Svincolatosi dallo Shakhtar Donetsk il 30 giugno scorso, Manor Salomon è pronto a diventare un nuovo calciatore del Tottenham. Come riportato da Sky UK, gli Spurs hanno raggiunto l'accordo con l'ala sinistra classe '99 che la prossima settimana svolgerà le visite mediche. L'israeliano, che si è messo in luce al Fulham in prestito, firmerà un contratto quadriennale.