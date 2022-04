Il Tottenham di Antonio Conte si sta muovendo per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Da quanto riporta The Athletic, gli Spurs sono interessati a Josko Gvardiol, difensore del Lipsia. Il 20enne croato ha il contratto in scadenza nel 2026, motivo per cui la valutazione del giocatore è molto alta, sopra i 50 milioni di euro.