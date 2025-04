Tottenham-Eintracht Francoforte: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Luci al Tottenham Hotspur Stadium: si giocaDopo la due giorni di Champions League, torna in campo anche la UEFA Europa League con l'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League.Gli Spurs Ange Postecoglou, 14° in Premier League, ospitano a Londra i tedeschi di Dino Toppmoller, terzi in Bundesliga. La vincente affronterà una tra Lazio e Bodo/Glimt in semifinale.Tutte le informazioni su Tottenham-Eintracht Francoforte:

: Tottenham-Eintracht Francoforte: giovedì 10 aprile 2025: 21.00: Sky Sport (254): Sky Go, NOW: Vicario; Porro, Romero, Davies, Spence; Bergvall, Bentancur, Maddison; Johnson, Solanke, Son.. Postecoglou.: Santos; Collins, Koch, Theate, Brown; Tuta, Skhiri; Gotze, Larsson, Bahoya; Ekitiké.. Toppmoller.- La sfida tra Tottenham e Eintracht Francoforte sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport (canale 254).

- Tottenham-Eintracht Francoforte sarà disponibile anche in diretta streaming: per i clienti Sky c'è l'opzione Sky Go, sarà sufficiente scaricare l'app o collegarsi al sito della piattaforma; l'alternativa è costituita da NOW, il servizio streaming on demand di Sky. In questo caso sarà necessario acquistare il 'Pass Sport'.