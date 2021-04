In un'intervista concessa ad Evening Standard, Harry Kane è stato chiaro: "Voglio cominciare a vincere dei titoli importanti, sono nel pieno della mia carriera ed è arrivato il momento di pensare a sfide importanti da raggiungere".

Pare che la sconfitta del suo Tottenham di domenica scorsa nella finale di Coppa di Lega contro il Manchester City, sembra essere stata l'ultima goccia per l'attaccante inglese: infatti gli Spurs sono riusciti a perdere tutte le ultime quattro finali giocate nelle ultime stagioni. Dopo una stagione a dir poco travagliata, segnata dall'esonero di Mourinho e da un momentaneo ma desolante settimo posto in Premier League, il centravanti inglese pensa a ciò che sarà del suo futuro. Sul classe '93, ricordiamo, c'è l'interesse del Manchester United e del Real Madrid.