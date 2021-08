Secondo il Teleraph, Harry Kane sarebbe "molto arrabbiato" dalla mancata cessione e soprattutto dall'ostinatezza del presidente Levy nel non voler accettare l'offerta del Manchester City. Per questo motivo, attraverso il suo entourage, starebbe cercando di aprire i colloqui con la dirigenza del Tottenham per un rinnovare il suo contratto inserendo una clausola rescissoria, in modo da non restare "intrappolato" come successo questa estate.