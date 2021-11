Ilriparte daConte e tocca a, in conferenza stampa, presentare il nuovo progetto, le parole del dirigente degli Spurs: "Prima di tutto, vorrei ringraziare Nuno (Espirito Santo, ndr) e il suo staff per i quattro mesi qui. Quando devi prendere decisioni del genere non è mai facile. Perché Conte ha detto no in estate e ora sì? Ora è il momento giusto, abbiamo parlato in estate con Antonio ma non era il momento giusto perché era ancora coinvolto emotivamente con l'Inter".- "L'arrivo di Conte può cambiare le ambizioni di Kane al Tottenham? Penso che non riguardi solo Harry Kane, siamo qui per lavorare e raggiungere le nostre ambizioni come un club, non come un singolo. Quindi cerchiamo di fare il meglio per il club, non solo per questa stagione ma a lungo termine. La risposta è che non riguarda solo Harry, ma tutti noi".- "Il club supporta tutti, non solo l'allenatore. Dobbiamo lavorare, essere concentrati, impegnarci ad essere coinvolti in questo progetto. E' quello che possiamo e dobbiamo fare, penso che possiamo farlo al meglio".- "Quando nomini qualcuno, pensi di avere il meglio. Ora dobbiamo prendere una decisione per il bene del club e andare avanti. Siamo ottimisti".- "Anche quando abbiamo iniziato alla Juventus non vincevamo subito, per un po' di tempo non abbiamo vinto. Non è che penso: 'dobbiamo vincere questo o quello', Ma dobbiamo competere per vincere, questo sì ed è importante. Quando arriveremo a quel livello vogliamo chiaramente migliorare e vincere qualche trofeo. È un percorso che fai giorno per giorno, agendo e lavorando sodo. Devi essere concentrato, niente più".​- "Ho lavorato con Antonio in passato. Lo conosco molto bene, è un gran lavoratore. Ha grande passione e conoscenza, è uno dei migliori allenatori al mondo".- "Se ho parlato con Conte del mercato? No. Abbiamo fiducia nei nostri giocatori. Siamo concentrati per essere migliori e più squadra".- "C'è un budget se Conte volesse giocatori a gennaio? Non abbiamo parlato di giocatori finora. Dobbiamo essere concentrati sulla nostra squadra. Penso che la squadra sia competitiva, abbiamo giocatori molto bravi e quindi non parliamo di giocatori ora, non è il momento giusto".- "Pensa al Tottenham 24 ore al giorno. Era una grande sfida per me venire qui, ma sono davvero felice di essere in Premier League e in Inghilterra".