Francesco Totti non smette di far parlare di sè: la leggenda della Roma ha messo 'Mi piace' al post della vittoria in Coppa Italia della Juventus contro i giallorossi pubblicato da Gigi Buffon, suscitando burrascose polemiche sul suo utilizzo dei social. Non è la prima volta tra l'altro, si tratta dell'ennesimo like 'fuori posto' dell'ex capitano, che ha riacceso l'ira dei tifosi della Roma: like alla foto di Gigi Buffon pubblicata per celebrare la vittoria della Vecchia Signora con la didascalia "Avanti tutta in Coppa Italia!" e l'immagine che ritrae il portiere bianconero parare un tiro nel match di mercoledì sera.